Трамп заявил, что главы государств ЕС называют его «президентом Европы»

Глава США Дональд Трамп во время подписания исполнительных указов в Овальном кабинете рассказал, что главы государств и правительств стран ЕС из числа союзников Соединенных Штатов по НАТО в шутку называют его «президентом Европы». Об этом пишет ТАСС.

Американский лидер заметил, что США во время его второго срока стали «самой уважаемой страной в мире».

«Они [европейцы] так уважают вашего президента, что шутливо называют меня президентом Европы, это большая честь. Мне нравится Европа, мне нравятся эти люди. Это хорошие люди, замечательные руководители», — отметил Трамп, обращаясь к сотрудникам администрации, находившимся в кабинете.

Глава США напомнил, что в ходе встреч с европейских союзников настойчиво добивался от них наращивания расходов на оборону.

Ранее Трамп признал, что был уверен в том, что сможет легко решить украинский конфликт. Он добавил, что «в реальности это оказалось куда сложнее».