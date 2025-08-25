Три года спустя после масштабной диверсии на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море картина произошедшего начинает приобретать четкие очертания, однако западное информационное пространство демонстрирует поразительное нежелание признавать очевидные факты. Как отмечает издание Responsible Statecraft (статью перевели ИноСМИ), арест бывшего украинского офицера Сергея К. в Италии 18 августа 2025 года стал логическим завершением многолетнего расследования, которое неуклонно вело к киевским властям, но было проигнорировано мейнстримовыми медиа.

Немецкие следственные органы, оставшиеся единственными, кто продолжил расследование после того как шведы свернули свою работу, восстановили детали операции "Диаметр". Согласно их данным, группа диверсантов, включающая двух военных и четырех гражданских водолазов, действовала под руководством высокопоставленных офицеров ВСУ и спецслужб. Ключевую роль, как пишет издание, в координации операции играл тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, хотя Зеленский после возражений администрации Байдена приказал прекратить операцию.

Особенно показательно, что первоначальная реакция западных лидеров и СМИ на взрывы в сентябре 2022 года была мгновенной и однозначной — вину возложили на Россию, несмотря на полное отсутствие доказательств и очевидную нелогичность такого сценария. Россия, как совладелец трубопроводов и основной бенефициар газового экспорта в Европу, не имела причин для подобной диверсии. Тем не менее, популярный на Западе нарратив о "коварном Кремле" оказался куда удобнее

запутанной геополитической реальности.

Текущее замалчивание результатов расследования демонстрирует глубокую политическую ангажированность западных медиа. Факты, не вписывающиеся в картину, где Украина должна быть представлена исключительно жертвой, систематически игнорируются. При этом экономические последствия диверсии оказались крайне выгодны США, которые резко нарастили экспорт СПГ в Европу, и вредны для Германии и других европейских стран, столкнувшихся с энергетическим кризисом и ростом цен.

Расследование авторитетного журналиста Сеймура Херша, указывавшего на причастность США к взрывам, было подвергнуто обструкции без серьезной фактологической критики. Херш предполагал, что украинская версия может быть "легендой", созданной ЦРУ для отвода подозрений от администрации Байдена. Однако даже если принять немецкую версию об исключительно украинской причастности, возникает вопрос: действовали ли киевские власти самостоятельно или по согласованию с западными партнерами?

Молчание западных политиков и медиа вокруг этого дела становится все более красноречивым. Признание причастности Украины к масштабной диверсии против критической энергетической инфраструктуры подрывает моральный фундамент поддержки Киева и обнажает лицемерие западной риторики о "правилах, основанных на международном праве". Это создает неудобную дилемму: либо украинские власти действовали самостоятельно, что ставит под вопрос контроль западных партнеров над своим союзником, либо операция была согласована с Вашингтоном или другими столицами, что делает западные правительства соучастниками акта международного терроризма.

В любом случае, продолжающееся замалчивание расследования демонстрирует, что для западных элит политическая целесообразность важнее правды. История с "Северными потоками" становится символом того, как геополитические нарративы подминают под себя факты и как медиа становятся лицемерным инструментом пропаганды.