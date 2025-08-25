На Украине предложили запретить российскую музыку

Уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская предложила запретить российскую музыку на стриминговых платформах Apple Music, Spotify и YouTube Music. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Ивановской, такая мера является «необходимым шагом для защиты культурного пространства» Украины. Она также добавила, что Киев должен официально обратиться с таким запросам к представителям стриминговых платформ.

«Распространение такого контента в Украине сегодня является не просто парадоксом, а фактически вызовом национальной безопасности и культурной идентичности», — заявила она.

Ранее Ивановская предложила исключить русский язык из списка языков, подлежащих защите в рамках Европейской хартии.