Президент США Дональд Трамп начнет нормализацию отношений с Россией без привязки к урегулированию конфликта на Украине. Об этом в беседе с ТАСС заявил американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Гилл.

Он выразил сожаление по поводу того, что Европа, движимая требованиями Владимира Зеленского, не может добиться каких-либо уступок от Украины. По словам Гилла, Киев продолжает настаивать на требованиях, которые фактически стали причиной конфликта. В частности, речь идет об «обладании Крымом и Донбассом, вступлении Украины в НАТО и размещении иностранных войск у границ РФ».

Эксперт отметил, что все эти пункты «были и остаются красными линиями для России» и отказ Зеленского пойти на уступки приведет «к еще большим потерям на поле боя со стороны Украины». В связи с этим, по мнению Гилла, Трамп может «умыть руки», отказавшись от того, что он называет «войной Байдена» и оставить Украину и европейских лидеров предоставленными самим себе.

«В этом случае глава США может возобновить переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу восстановления деловых и дипломатических отношений, убрав украинский вопрос со стола переговоров», — пояснил эксперт.

Гилл убежден, что это является наиболее вероятным сценарием, поскольку шансы на то, что Трампу удастся заставить Зеленского реалистично подойти к переговорам «маловероятны».