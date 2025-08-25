Президент США Дональд Трамп признался, что ожидал более легкого разрешения украинского конфликта, но ситуация оказалась сложнее.

Об этом он заявил во время подписания исполнительных указов в Овальном кабинете, трансляция ведется на официальном YouTube-канале Белого дома.

«Честно говоря, я думал, что с Украиной и Россией будет проще всего», — сказал американский лидер.

По словам главы Белого дома, противостояние на Украине приобрело во многом межличностный характер, но, несмотря на это, он уверен, что рано или поздно конфликт будет урегулирован.