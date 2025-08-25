Читатели влиятельной французской газеты Le Figaro раскритиковали Владимира Зеленского за затягивание конфликта на Украине на фоне заявлений Москвы о готовности идти на уступки.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News сообщил, что Россия пошла на значительные уступки в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине.

По его словам, впервые за три с половиной года конфликта российская сторона готова проявить гибкость в отношении ряда своих основных требований. Вэнс отметил, что Москва также говорит о необходимости урегулирования.

«Зеленскому совершенно не нужен мир, и плевать ему на свой народ», — отметил читатель.

Пользователи заметили, что украинскому лидеру пора прекратить упираться. Они добавили, что Вэнс неоднократно говорил с ним, но тот так и не понял, что желает донести до него американская сторона.

«Из слов Вэнса можно сделать вывод, что тот, кто не идет на уступки, игнорирует реальность и хочет продолжать конфликт ценой бессмысленных жертв своей армии, — это Зеленский», — констатировал подписчик.

Напомним, что читатели Le Figaro неоднократно призывали завершить конфликт на Украине. Так, в преддверии саммита глав России и США на Аляске они обратились к Зеленскому с призывом пойти на уступки.

«Вот и отлично, пора заканчивать эту бессмысленную бойню», — написал комментатор.

Подписчик пояснил, что Украина «не выиграет этот конфликт», поэтому Зеленскому «пора пойти на уступки, чтобы перестать отправлять на смерть свою молодежь».