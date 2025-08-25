На Западе предсказали пять войн в ближайшие пять лет

В ближайшие пять лет могут вспыхнуть пять вооруженных конфликтов. Такое предсказание на основе американских разведданных и интервью с экспертами сделала газета Politico.

Авторы статьи считают, что главными кандидатами на ядерный конфликт в ближайшие пять лет могут стать Индия и Пакистан. Причина заключается в кашмирском конфликте и схожей мощи арсеналов сторон. Кроме того ситуация осложняется пакистанской доктриной с низким порогом применения ядерного оружия.

Еще в два потенциальных конфликта может быть вовлечен Китай. Первый сценарий включает в себя Тайвань, а второй — Индию. Последний конфликт может быть спровоцирован пограничным спором, который уходит корнями в колониальную эпоху. Кроме того между Китаем и Индией отсутствует механизм сдерживания и взаимное доверие.

Также эксперты не исключают, что в ближайшие пять лет Россия может напасть на Прибалтику. Данный конфликт способен стать испытанием для НАТО и разрушить веру в западные гарантии безопасности.

В качестве последней горячей точки указывается Корейский полуостров, где официально война так и не была закончена. Ситуацию осложняют нестабильность режима председателя КНДР Ким Чен Ына и ставка на ядерное оружие. Кроме того в Корейский конфликт может вмешаться Япония.