Зеленский ударил по слабому месту Трампа

Владимир Зеленский ударил по слабому месту США — их союзникам в европейском регионе. Как сообщает РИА Новости, руками Киева Европа добивается нескольких целей — принуждает Венгрию и Словакию к сотрудничеству, а также задерживает внимание Вашингтона на регионе.

В Европарламенте назвали главного политика ЕС

Депутат Европарламента от Польши Дариуш Йонский назвал польского премьера Дональда Туска ведущим политиком Европы, задающим тон повестке ЕС. Об этом сообщает портал Tysol со ссылкой на эфир TVP Info.

Прибывший в Киев вице-канцлер Германии сделал заявление

Вице-канцлер и федеральный министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что Украина может и впредь полагаться на помощь ФРГ, передает издание «Bild на русском»* (внесено Минюстом РФ в список иноагентов).

Итальянцы, обещавшие помочь российской альпинистке, не стали этого делать

© Соцсети

Итальянские спасатели, обещавшие поднять еврокоптер и помочь российской альпинистке Наталье Наговициной на пике Победы, улетели домой, не став помогать. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Больно ударили»: антироссийские санкции обрушили экономику Германии

Прекращение Германией импорта российских энергоносителей оказало негативное влияние на экономику страны, что, в свою очередь, привело к трудностям в социальной сфере. Об этом в беседе с «Известиями» заявил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Артем Соколов.

Россияне начали отказываться от китайских авто

© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российские автолюбители теряют интерес к машинам китайского производства. Такой вывод следует из данных, опубликованных аналитическим агентством «Автостат».

Названа причина отказа Залужного работать с командой Зеленского

© OLEG PETRASYUK/EPA/TACC

Политтехнолог Михаил Павлив заявил, что экс-глава ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный отказался присоединиться к политической команде Владимира Зеленского из-за своих планов стать президентом Украины. Об этом сообщает NEWS.ru.

«Москвич» готовит к выпуску новую модель: первые фото и подробности

© Кирилл Каллиников/РИА Новости

Похоже, «Москвич» готовит к выпуску новую модель, а также может сменить стратегического партнера — компанию JAC — на другого крупного китайского производителя. В объектив нашего корреспондента попал закамуфлированный прототип с площадки столичного предприятия, что может подтверждать информацию о поиске заводом нового технологического компаньона. О том, что на самом деле происходит на предприятии и насколько вероятна смена партнера — в репортаже «Рамблер/авто».

Племянник Сергея Зверева погиб в зоне СВО

Племянник артиста и стилиста Сергея Зверева Игорь погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО. Об этом он сообщил «Московскому комсомольцу».

«Радиостанция Судного дня» передала два сообщения за день

В понедельник, 25 августа, в эфире «радиостанции Судного дня» (также известна как УВБ-76 и «Жужжалка») прозвучало два сообщения. Внимание на это обратили «Аргументы и факты».

