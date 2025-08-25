В Израиле поддержали усилия Ливана по разоружению «Хезболлы»

Израиль готов поддержать Ливан в усилиях по разоружению шиитского движения «Хезболлы» c целью обеспечения безопасности региона. Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В офисе политика отметили, что решение Совета министров Ливана о работе по разоружению «Хезболлы» до конца текущего года стало знаменательным событием. Там же добавили, что если войска Ливана предпримут шаги по разоружению движения, Израиль примет ответные меры, включая постепенное уменьшение присутствия своих войск на юге соседнего государства в координации с механизмом безопасности под руководством США.

Израильская сторона считает, что решение властей Ливана открывает перед государством возможность вернуть себе абсолютный суверенитет, восстановить госинституты, армию и систему управления — без вмешательства со стороны радикалов.

«Сейчас настало время Израилю и Ливану двигаться вперед в духе сотрудничества, сосредоточившись на общей цели — разоружении «Хезболлы» и содействии стабильности и процветанию обеих стран», — говорится в сообщении.

Правительство Ливана 5 августа поручило Вооруженным силам страны предоставить план по государственной монополии на оружие до конца 2025 года, что фактически вводит запрет на владение оружием для всех, кроме армии. Руководство «Хезболлы» назвало это решение «огромной ошибкой» и заявило, что продолжит действовать так, будто никаких решений Совета министров не было.