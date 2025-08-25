Трамп возмутился обстановкой в Южной Корее

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация в Южной Корее напоминает «судную ночь». Об этом он написал на своей странице в соцсети The Truth Social.

© Газета.Ru

«Что происходит в Южной Корее? Похоже на «Судную ночь» или революцию. Мы не можем это допустить и вести там дела», — подчеркнул американский лидер.

Политик добавил, что 25 августа он встретится с новым президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в Белом доме.

23 августа КНДР обвинила Южную Корею в «серьезной провокации» на границе после десяти предупредительных выстрелов южнокорейских солдат. Северокорейские военные ненадолго пересекли демилитаризованную зону, возводя заграждения. Пхеньян предупредил Сеул о возможном возмездии.

Позднее стало известно, что около 30 военных КНДР недавно пересекли межкорейскую границу, после чего в Южной Корее открыли предупредительный огонь.

По словам представителя UNC (возглавляемое США многонациональное Командование ООН в Южной Корее), на прошлой неделе солдаты КНДР проводили строительные и ремонтные работы. Они заблаговременно проинформировали об этом организацию, но не отреагировали на предупреждения солдат Южной Кореи на границе.