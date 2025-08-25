Политолог объяснил новое решение президента Польши по украинским беженцам

Политолог и советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич в разговоре с Рамблером прокомментировал решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить льгот проживающих в стране неработающих украинских беженцев.

Ранее Навроцкий наложил вето на законопроект о продлении специального статуса и льгот для украинских беженцев, прибывших в страну после февраля 2022 года, передавал ТАСС. Президент пояснил, что не может одобрить документ, так как он не предусматривает ограничение выплаты пособия на детей.

Одновременно с наложением вето на имевшийся документ Навроцкий предложил собственный – президентский – законопроект, связанный с оказанием помощи украинским беженцам в Польше, подчеркнул эксперт.

Согласно этому законопроекту, различные льготы, пособия, выплаты на детей и бесплатные медицинские услуги могут предоставляться только тем беженцам, которые были легально трудоустроены в Польше и платят там налоги. И тут речь идет о достаточно последовательной линии Навроцкого, ведь еще будучи кандидатом на пост президента страны он говорил о необходимости проявлять определенную солидарность только в отношении тех украинцев, которые за последние три с половиной года сумели каким-то образом влиться в эконмическую жизнь Польши, то есть устроились там на легальную работу и осуществляют все необходимые выплаты. При этом подобный подход отражает настроения значительной части поляков, у которых растет раздражение по отношению к сидящим на пособиях украинцам. Многие из них не просто сидят без работы, но и заняты в серых и черных секторах экономики, то есть занимаются либо полукриминальной, либо откровенно криминальной деятельностью. Конечно, это в Польше мало кому нравится. Дмитрий Буневич Историк, политолог, советник директора Российского института стратегических исследований

Недавно в Польше разразился громкий политический скандал, связанный с вывешиванием бандеровского флага на музыкальном концерте в Варшаве, напомнил специалист.

«Это вызвало болезненную реакцию в польском обществе, в результате многие участвовавшие в произошедшем украинцы даже были высланы из страны. Поэтому в данной ситуации польский президент захотел продемонстрировать, что заботится о поляках и об их интересах. Он решил действовать жестко, отвергнув имевшийся законопроект по украинским беженцам и предложив свой документ с куда более строгими условиями», - отметил Буневич.

Вместе с тем эксперт выразил мнение, что в дальнейшем власти Польши продолжат оказывать поддержку киевскому режиму.

«Поддержка находящихся не территории Польши украинских беженцев может ослабнуть, поскольку они вызывают серьезный негатив в обществе. Но поддержка Варшавой киевского режима – это другое, это уже не благотворительность. Это уже линия польских властей, направленная на то, чтобы нанести максимальный ущерб интересам России. Ради этого они поддерживают киевский режим, его существование и его возможность участия в боевых действиях. И в этом смысле я бы не ждал серьезных изменений», - заключил политолог.

Ранее в МВД Польши пригрозили депортациями украинцам за беспорядки.