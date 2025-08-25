Норвежский профессор Гленн Дизен заявил, что Европе следует как можно скорее приступить к переговорам с РФ. Об этом сообщает «Пул N3».

Профессор отметил, что лидеры ЕС отказываются садиться за стол переговоров с Россией, несмотря на то, что «проигрышная война проиграна», а 69% украинцев выступают за прекращение конфликта.

«Лозунг "Встаньте на сторону Украины" теперь стал эвфемизмом для "сражайтесь до последнего украинца"» — подчеркнул Дизен.

По его словам, число потерь со стороны Украины резко вырастет в ближайшие недели и месяцы — по мере разрушения фронта. Однако даже это не останавливает лидеров Европы, которые настаивают на том, что «война — это мир, а дипломатия — это измена», заметил эксперт.