Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в 2022 году забыл в международном аэропорту Стокгольм-Арланда папку с документами о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщает Dagens Nyheter (DN). "После поездки Ульфа Кристерссона в Турцию в аэропорту Арланда осталась копия папки премьер-министра с секретными документами", -говорится в материале. По данным издания, обнаружила папку уборщица в туалете авиагавани, в ней находилась информация о переговорах с Турцией о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. При этом власти Швеции утверждают, что материалы не являются секретными. Кроме того, об оставленных документах в отдел безопасности сообщил сотрудник правительства, объяснив инцидент накопившимся у чиновника стрессом. Швеция вступила в НАТО 7 марта 2024 года. Позднее посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев назвал Швецию плацдармом для реализации амбиций НАТО. По словам дипломата, Россия сделает необходимые выводы с учетом участия Стокгольма в альянсе. Беляев отметил линию на "оголтелую милитаризацию" Швеции, которая ставит под сомнение многолетние усилия предшественников действующего правительства.