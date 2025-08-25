Названа причина отказа Залужного работать с командой Зеленского

Политтехнолог Михаил Павлив заявил, что экс-глава ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный отказался присоединиться к политической команде Владимира Зеленского из-за своих планов стать президентом Украины. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам Павлива, у Залужного более тесные связи с экс-президентом Украины Петром Порошенко* (член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Политтехнолог добавил, что, по слухам, команда Порошенко* занимается предвыборной кампанией Залужного.

«Видимо, Залужный видит себя кандидатом в президенты», - подчеркнул Павлив.

Он добавил, что руководство Украины все еще надеется договориться с бывшим главой ВСУ. По мнению эксперта, сотрудничество с Залужным необходимо им на случай, если Зеленский не сможет участвовать в выборах.

Украинские СМИ писали, что власти начали готовиться к проведению президентских и парламентских выборов в 2025 году, хотя официальные решения об этом не принимались. Сначала сообщалось, что выборы президента Украины могут быть проведены в мае, позже появилась информация о выборах осенью.

Ранее Залужный стал лидером рейтинга доверия украинцев - о полном или относительном доверии к нему заявляли 72 процента жителей страны, опрошенных социологами.

