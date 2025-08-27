Макрон ответил на обвинения Нетаньяху в адрес Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал письмо премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, в котором прокомментировал обвинения Нетаньяху в адрес Парижа в разжигании антисемитизма. Послание опубликовала газета Le Monde.
Макрон раскритиковал Нетаньяху за публикацию его письма в СМИ до того, как французский лидер его получил. Макрон обвинил израильского премьера в манипулировании понятием «антисемитизм» и напомнил о мерах, которые Париж ввел для защиты евреев и борьбы с антисемитизмом.
Макрон поставил ультиматум России
Французский президент добавил, что Париж сохраняет приверженность безопасности Израиля.
«Поэтому обвинения в бездействии перед лицом этой беды, с которой мы боремся изо всех сил, неприемлемы и являются оскорблением всей Франции», — заключил он.
Ранее Нетаньяху осудил решение Макрона признать Палестину.
«Такой шаг поощряет террор и грозит созданием еще одного иранского марионеточного государства, подобно тому, как это произошло с Газой», — отметил премьер Израиля.