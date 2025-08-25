Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил, что конфликт сорвал "декорации" с украинского государства, обнажив его истинную суть. По его мнению, центральный вопрос сегодня — "не что делать с Россией, а что делать с реальной, а не декоративной Украиной?", которую он описывает как систему "тотального бесправия низов и тотального воровства верхов".

Аналитик считает, что настоящие изменения невозможны, так как в стране отсутствует конфликт элит — все властные группы "устраивает война", приносящая им сверхприбыли.

Но фундаментом этой системы, по мнению Арестовича*, является не только сговор наверху, но и массовый отказ граждан от личного морального выбора. Большинство либо верит в пропаганду, либо выбирает полное безразличие.

Именно на этом фундаменте, по его словам, и выросла нынешняя система. Арестович* описывает её как "уродливую поганку на трупах людей и иллюзий", которая лишь называется "демократией".

Это состояние общества он называет "автономным моральным адом" — миром приспособленцев, утративших внутренний нравственный компас. По его прогнозу, такая система, существующая на чужие деньги, не может быть вечной. А когда она рухнет, устоять смогут лишь те, кто сохранит способность к личному этическому выбору.

