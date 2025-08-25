Зеленский поблагодарил президента Узбекистана «за позицию»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому поздравление с днем независимости страны и получил от него слова благодарности «за позицию». Текст письма Мирзиеева на своей странице в соцсети X опубликовал сам Зеленский.

В поздравлении отмечается долгосрочность сотрудничества двух стран и надежда на его продолжение. Зеленский в ответ поблагодарил Мирзиеева за поддержку.

«Ценю вашу позицию по отношению к территориальной целостности Украины, и гуманитарные инициативы по организации отдыха украинских детей в Узбекистане», — отметил украинский президент.

Накануне, в своем видеообращении по случаю дня независимости Украины Зеленский заявил, что Киев «больше никогда в истории не будет принужден к позору, который русские называют компромиссом». Он добавил, что США и Европа согласны с тем, что Украина уже точно не проиграет.

Украину с Днем независимости также поздравили президент и госсекретарь США Дональд Трамп и Марко Рубио, которые призвали к переговорам по урегулированию конфликта.