Туск озвучил позицию Польши по отправке солдат на Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил коллеге из Канады Марку Карни, что польские солдаты не будут направлены на Украину, но страна займется логистикой.

Польша не планирует отправлять солдат на Украину даже после окончания конфликта, заявил премьер-министр страны Дональд Туск на встрече с главой канадского правительства Марком Карни, передает РИА «Новости».

По словам Туска, Польша взяла на себя обязательство организовать логистическую поддержку и помощь Киеву, подчеркнув, что участие польских военных в миссии на Украине исключается.

Глава польского правительства также отметил, что страна будет отвечать за охрану европейско-российской и европейско-белорусской границ. Он добавил, что Варшава видит свою основную задачу в обеспечении безопасности и поддержке через логистические механизмы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши приняли решение не направлять своих военных на Украину.

Премьер-министр Канады Марк Карни не исключил возможность направления канадских военных на территорию Украины в роли гарантов безопасности.