В Европарламенте назвали главного политика ЕС

Депутат Европарламента от Польши Дариуш Йонский назвал польского премьера Дональда Туска ведущим политиком Европы, задающим тон повестке ЕС. Об этом сообщает портал Tysol со ссылкой на эфир TVP Info.

Правительством Польши в основном руководят парламент и премьер-министр. Сейчас правительство возглавляет центрист Дональд Туск. Выступая в эфире польского канала, Йонский заявил, что Туск - авторитет для европейских политиков.

«Если взглянуть на эти разговоры европейских лидеров, то без Дональда Туска их бы вообще не было. На самом деле, Дональд Туск - ведущая фигура в Европе», - подчеркнул Йонский.

В ответ на это ведущий TVP Info заявил, что Йонский был приглашён «не на сатирическую программу».

Газета The Washington Post ранее рассказала, что победа на выборах президента Польши консерватора и националиста Кароля Навроцкого еще больше укрепила позиции правых в Европе и нанесла удар по правительству Туска. Это особенно важно в то время, когда между Европой и США президента Дональда Трампа растет раскол.

В мае Трамп пригласил Навроцкого в Овальный кабинет. А за несколько дней до выборов министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм призвала поляков избрать Навроцкого, заявив, что тот будет работать вместе с Трампом.

Аналитики, опрошенные The Washington Post, объяснили победу Навроцкого разочарованием поляков в правительстве Туска. По словам одного из экспертов, настроения в стране сейчас «не очень хорошие». Правительство Туска, вероятно, «не доживет» до конца срока своих полномочий и в стране проведут внеочередные выборы, победу на которых одержат правые, отмечала WP.