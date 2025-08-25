«Удалось продвинуть»: эксперт о влиянии Трампа на Зеленского и лидеров ЕС

Политолог-американист Павел Дубравский заявил, что президенту США Дональду Трампу удалось продвинуть позицию России на встрече с Владимиром Зеленским и лидерами Европы. Об этом эксперт рассказал порталу NEWS.ru.

Трамп 18 августа встретился с Зеленским и главами европейских стран в Вашингтоне. На встрече президент США выступил за окончательное мирное соглашение между Россией и Украиной - без предварительного прекращения огня, которого требовали европейские лидеры. После переговоров Трамп объявил о «хорошем первом шаге» к завершению конфликта.

Дубравский заявил, что после встречи президента России Владимира Путина с Трампом на Аляске на Зеленского было оказано колоссальное влияние. Политолог заявил, что по итогам встречи с Путиным Трамп поменял свое мнение, поддержал позицию президента РФ и попытался продвинуть ее на встрече с Зеленским.