Одна деталь спровоцировала беспокойство о здоровье Трампа

Здоровье президента США Дональда Трампа в понедельник вновь оказалось в центре внимания. На его руке вновь был замечен синяк, на этот раз очень заметный – тёмно-синий. В последнее время главу Белого дома постоянно видят на публике с повреждённой рукой, иногда синяки замазаны толстым слоем тонирующего средства

Огромный и заметный синяк на руке американского лидера был замечен во время его встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в Овальном кабинете.

В прошлую пятницу многие заметили, что правая рука президента была покрыта толстым слоем тонирующего средства, который был заметен ещё и потому, что не соответствовал тону кожи американского лидера.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт пояснила, что синяки на руках Трампа «являются следствием раздражения от частых рукопожатий и приёма аспирина».

Издание Daily Mail обратилось в Белый дом за дополнительными комментариями, журналистам были перенаправлены заявления, сделанные врачом Трампа Шоном Барабеллой, а также бывшим врачом Ронни Джексоном.

Барабелла пояснил, что синяки на тыльной стороне руки Трампа действительно согласуются с незначительным раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий и использования аспирина, который принимается в рамках стандартного режима профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Ронни Джексон также подтвердил, что «президент Дональд Трамп – самый здоровый президент, которого когда-либо видела эта страна». Он добавил, что нынешний глава Белого дома «сейчас умственно и физически более развит, чем когда-либо».

Синяки на руках президента, а также опухшие лодыжки вызывали беспокойство и любопытство общественности с начала второго срока Трампа. В прошлом месяце Белый дом сообщил, что у Трампа диагностирована «хроническая венозная недостаточность».

Пресс-секретарь Белого дома ранее сообщала, что президент заметил лёгкую припухлость голеней и был сразу же осмотрен медицинским подразделением. Левитт заявила, что Трамп прошёл комплексное обследование, которое включало диагностические сосудистые исследования. Там-то и был выявлен диагноз.

Левитт пояснила, что это распространённое заболевание среди людей старше 70 лет, и «нет никаких доказательств» тромбоза глубоких вен или повреждения артерий.

С момента вступления в должность в январе президент появлялся на публике с похожими синяками на руке почти ежемесячно. В прошлом месяце на его руке, похоже, тоже был макияж, скрывающий один из этих синяков.

Трамп заявил, что он «хорошо показал себя» на апрельском медицинском осмотре в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, где он прошёл обширное тестирование, включая оценку когнитивных способностей.

Обследование, проведённое новым врачом Трампа доктором Шоном Барбабеллой, длилось почти пять часов.