Более 300 новых случаев заражения чикунгуньей зафиксировали на юге Китая

За неделю в провинции Гуандун на юге Китая врачи зафиксировали 336 новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья.

Специалисты отмечают, что ситуация в целом стабильная, но риск глобальной эпидемии сохраняется. Об этом сообщило центральное телевидение Китая (CCTV).

Больше всего случаев заражения зафиксировали в городе Фошань — 206 заболевших, еще 62 человека заболели в Гуанчжоу.

— В различных районах провинции Гуандун продолжают проводиться профилактические работы, основанные на контроле количества комаров, переносящих болезнь, — рассказал главный эксперт по профилактике инфекционных болезней из центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун Кан Минь, его цитирует телеканал.

Случаи заражения лихорадкой чикунгунья в 2025 году чаще всего встречаются в Южной Азии, на островах Индийского океана, а также на Мадагаскаре, в Сомали и Кении. «Вечерняя Москва» узнала, как защититься от инфекции.

Вирусолог, доктор медицинских наук и профессор Виктор Зуев рассказал, что характерным признаком вируса чикунгунья является поражение суставов.