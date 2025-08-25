Украина осудила Вуди Аллена за участие в Московской неделе кино

МИД Украины выразил недовольство выступлением легендарного американского режиссера Вуди Аллена на Московской неделе кино. Об этом сообщает РИА Новости.

Постановщик принимал участие в мероприятие в онлайн-формате, отметив, что испытывает «только хорошие чувства к России».

«МИД Украины осуждает участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино», — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

На онлайн-встречу с Вуди Алленом в Москве собрались сотни человек. В ходе беседы с модераторами режиссер заявил, что не против приехать в Россию, а также признался, что уже бывал в Москве и Санкт-Петербурге и хорошо провел время.

