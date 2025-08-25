США занялись поисками преемника Зеленского

В команде президента США Дональда Трампа работают над поиском преемника президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на три источника.

Отмечается, что этим преимущественно занимается команда вице-президента США Джей Ди Вэнса, она уже «пробовала различные дипломатические и другие каналы», чтобы «достучаться» до бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Тот, посоветовавшись с главой администрации Зеленского, отказался отвечать на звонок, говорится в статье.

В связи с этим издание отмечает, что Залужный «ходит по канату». С одной стороны, он привык действовать в рамках строгой иерархии и остается верен действующим властям Украины как посол, с другой стороны, в республике и вне ее в Залужном видят преемника Зеленского, говорится в статье.

В Китае жестко раскритиковали Зеленского

Генерал Валерий Залужный занимал пост главнокомандующего ВСУ в период с 2021 по 2024 годы. Сейчас он исполняет обязанности посла Украины в Великобритании.