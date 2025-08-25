Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Почему санкции против России не сработали?»

В эпоху ядерного оружия США решили наказывать другие страны с помощью своей экономической силы. Если ввести санкции и перекрыть доступ к доллару, рассуждали власти США, то мучительные экономические трудности «заставят страну-изгоя вести себя хорошо». И все же Россия, против которой введено больше всего санкций на планете, не проявляет особого стремления делать то, чего хотят западные страны, пишет The New York Times. С 2022 года США ввели санкции против более чем шести тысяч физических и юридических лиц. Чтобы эти запреты работали, финансовые учреждения, осуществляющие трансграничные денежные переводы, обязаны проверять транзакции. В противном случае им могут грозить серьезные санкции со стороны США.

Однако России удается вести трансграничную торговлю на сотни миллиардов долларов в обход санкций. Одна из главных причин - финансовые институты, содействующие этой торговле, не выявляются и не наказываются, утверждает NYT. Экс-сотрудник Минфина США Эдвард Фишман заявил, что множество компаний из ОАЭ, Китая и других стран нарушили ограничения, но не столкнулись со вторичными санкциями, так как никто не хочет портить отношения с этими странами. Если ввести санкции против крупных китайских банков, международная торговля значительно замедлится. Многие компании США не смогут платить китайским заводам за товары или получать платежи за собственный экспорт. Цепочки поставок всевозможных товаров - от электроники до фармацевтических препаратов - могут оказаться заблокированы, что приведет к резкому росту цен для американских потребителей. Этот подход сделал китайские банки практически «неподлежащими санкциям».

«Трамп - автократ и эгоцентрик, но его план может сработать»

Если Европа и достигла совершенства в чем-либо, так это в искусстве льстить президенту США Дональду Трампу, пишет немецкое издание Der Spiegel. На прошлой неделе лидеры Европы отправились в Вашингтон, где покорно внимали Трампу, пока он излагал свои планы по украинскому кризису. Автор статьи отметил, что тот же Трамп, который недавно ввел пошлины на европейские товары и бомбил Иран, внезапно стал отважным государственным деятелем и миротворцем - своего рода Махатмой Ганди XXI века. Политиком, который бескорыстно использует свой авторитет и власть, чтобы сделать мир лучше и спокойнее. А что насчет слов Трампа, что ЕС был создан исключительно для того, чтобы ограбить США? Европейцам стоит простить это и забыть, подчеркивается в статье.

Как отмечает Der Spiegel, лесть европейских лидеров в адрес Трампа достигла такого уровня, что им остается только выдвинуть его кандидатуру на пост папы римского. Европейцы смотрят на президента США, чье непостоянство хорошо известно, «со смесью надежды и ужаса». Нестабильная мирная инициатива Трампа набирает такую ​​популярность, потому что ни его предшественник, Джо Байден, ни европейцы не пытались всерьез разрешить украинский конфликт дипломатическим путём. Байден поддерживал Киев танками и ракетами. Но помощь со стороны США и Европы никогда не была достаточной для военного урегулирования конфликта. В статье подчеркивается, что Трамп - «автократ и эгоцентрик», который никогда не проявлял склонности к кровопролитию. Вряд ли что-то вызывает у Трампа большее отвращение, чем получение гробов с телами американских солдат. В то же время Трамп давно одержим мечтой получить Нобелевскую премию мира. В этом свете приверженность президента США миру, безусловно, можно воспринимать всерьез.

«Минск задумал разместить ядерное оружие на восточном фланге НАТО»

Белоруссия рассматривает варианты интеграции ядерных боеголовок в свои дальнобойные реактивные артиллерийские системы «Полонез», пишет американский портал Military Watch Magazine. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что дальность действия «Полонеза» достигла 300 километров, но «любое оружие требует корректировок и улучшений», поэтому поднимаются вопросы об оснащении ракет «Полонеза» ядерными боеголовками.

Артиллерийские системы с ядерными боеголовками были широко развернуты в первые годы холодной войны, прежде всего в Центральной Европе и в Южной Корее (армией США), но сегодня их относительно мало, подчеркивается в статье. Внедрение тактического ядерного оружия низкой мощности могло бы помочь Белоруссии в противостоянии силам НАТО, развернутым у ее границ, отмечает MWM. Издание отмечает, что Белоруссия ощущает растущую угрозу со стороны НАТО. В мае Германия торжественно открыла 45-ю бронетанковую бригаду, дислоцированную в Вильнюсе (Литва), всего в 150 километрах от Минска. Соседняя Польша вложила значительные средства в расширение своих сил, в первую очередь за счет закупок техники для сухопутных войск у Южной Кореи и истребителей F-35 и F-16V у США.

«Что показала украинская дипломатия»

Лето 2025 года прошло под знаком «украинской дипломатии», пишет турецкое издание Evrensel. Прошло более восьми месяцев с тех пор, как президент США Дональд Трамп пообещал остановить конфликт на Украине за 24 часа. Конфликт до сих пор далек от завершения, но дорога к миру уже проложена, считает автор статьи. В ходе переговоров по Украине стало очевидно, что ход конфликта не может определяться исключительно США, подчеркнул автор статьи. Кроме того, «европейские империалистические державы» - в основном это Германия, Франция и Британия - решили объединиться против США, чтобы «получить свою долю Украины».

Позиция Трампа, игнорирующего Европу, была частично подорвана этим единым фронтом. По версии Evrensel, Владимир Зеленский, которого США практически игнорируют, укрепил свои позиции в противостоянии с Трампом благодаря поддержке Европы. Несмотря на это, у Зеленского нет рычагов влияния на «раздел» Украины, его задача - одобрить и поддержать этот процесс, считает автор статьи. Трамп, нацеленный на Нобелевскую премию мира, намерен как можно скорее организовать встречу президента России Владимира Путина с Зеленским. Судя по темпам переговоров, США и Россия, похоже, достигли соглашения по Украине в общих чертах, подчеркивается в статье. Настоящей проблемой остаются «гарантии безопасности» для Киева. Настойчивое стремление западных империалистических стран контролировать Украину и окружить Россию в военном плане ослабляет шансы на достижение компромисса, подчеркнул автор Evrensel.

Disney призвали снимать фильмы о «злодейском» Китае

Студия Walt Disney пытается привлечь голливудских режиссеров, чтобы вернуть молодых людей в кинотеатры. По данным СМИ, Disney надеется заинтересовать своими новыми фильмами мужчин поколения Z (под ним компания понимает возраст от 13 до 28 лет). По данным источников, Disney ищет новые проекты и идеи - речь, в частности, идет о масштабных приключенческих фильмах, историях об охоте за сокровищами, а также о сезонных фильмах вроде картин к Хэллоуину. Эти инициативы связывают с тем, что франшиза Star Wars испытывает трудности, а супергеройский жанр «стремительно теряет зрителей».

Старший редактор консервативного портала The Federalist Джон Дэниел Дэвидсон посоветовал Disney отказаться от героинь, которые «избивают мужчин вдвое больше себя», и от «пропаганды разнообразия». По мнению автора статьи, молодых людей «интересует то, что их всегда интересовало»: приключения, невзгоды, героизм и «мужская добродетель». Дэвидсон призвал снимать для молодых мужчин истории, которые «откликаются их стремлению выстоять в тяготах, наказать злодеев, спасти девушку». Если Disney хочет привлечь молодых людей, а не просто читать им лекции, то компании стоит снимать «откровенно американские и христианские» фильмы, считает автор статьи. Среди подходящих сюжетов он указал истории об американской революции, о крестоносцах, о великих европейских исследователях и конкистадорах, а также «научно-фантастические боевики об Америке, соревнующейся с Китаем за колонизацию Луны или Марса, - где Китай будет злодеем».