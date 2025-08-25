Зеленский ударил по слабому месту Трампа

Владимир Зеленский ударил по слабому месту США — их союзникам в европейском регионе. Как сообщает РИА Новости, руками Киева Европа добивается нескольких целей — принуждает Венгрию и Словакию к сотрудничеству, а также задерживает внимание Вашингтона на регионе.

Менее чем за две недели украинская армия три раза нанесла удары по трубопроводу «Дружба» — крайне важного для Венгрии и Словакии. Обе страны упорно отстаивают национальные интересы вопреки давлению Брюсселя, Берлина, Парижа и других стран. Это делает их союзниками президента США Дональда Трампа, а сам американский лидер испытывает особое расположение к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану.

Орбан получил от Трампа личную поддержку — он от руки написал, что очень «разозлен» из-за действий Киева. Однако накануне Владимир Зеленский решил пошутить об ударах по трубопроводу.

«Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии», — сказал он на вопрос о шансах Киева добиться снятия венгерского вето на вступление в ЕС.

И хоть формально Зеленский обращался к Будапешту, на деле его выпад направлен в сторону Трампа — что он может сделать, кроме выражения недовольства в соцсетях. Для самих Венгрии и Словакии перебои в поставках «болезненная» проблема: отсутствие нефти грозит скорыми и тяжелыми последствиями для национальных экономик. В это время у ЕС может открыться «окно возможностей» для принуждения стран к «правильному поведению».

В России предрекли продолжение ударов после атаки на нефтепровод «Дружба»

Таким образом, Европа создает двум странам серьезные проблемы, получая дополнительный рычаг давления на них. Белый дом же столкнулся с новой сложностью — ему необходимо защищать своих союзников и соратников, причем не от внешнего врага, а от внутренних противников среди западных стран.

Если администрация США не сможет защитить Будапешт и Братиславу от Киева, то это будет удар по Трампу и его репутации, причем в глазах всего мира. Если же Вашингтон бросит серьезные силы на решение венгерско-словацкой проблемы. Но европейский истеблишмент это тоже устроит, потому что его главная задача — не допустить ухода США из Старого Света. Любые меры, которые вынуждают Белый дом сосредотачиваться на европейских делах в целом, помогают добиваться этой задачи.