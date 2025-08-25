Президент Финляндии Александр Стубб в интервью программе One Nation на телеканале Fox News заявил, что Российская Федерация «не будет указывать Европе и США», что делать с гарантиями Украине.

© Global look

«Помните, что не Россия будет указывать Европе или США, что они могут или не могут делать в отношении гарантий безопасности», — поделился своей точкой зрения он.

По словам финского лидера, Европа будет продолжать поддерживать бывшую советскую республику.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не планирует размещать свой военный контингент на украинской территории.

Стубб: Решение Путина о СВО привело к расширению НАТО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил о том, что Российская Федерация отвергает гарантии безопасности для Киева в логике противостояния с Москвой. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, страны Европы на саммите в Вашингтоне попытались продвигать свою повестку дня, нацеленную на объединение Украины с западным миром для продолжения политики сдерживания РФ и конфронтации с Москвой.