СМИ заявили, что Европа «продает свою душу» Трампу

Своим решением согласиться на требование президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону, а также подписав невыгодное торговое соглашение, Европа «продает свою душу» американскому лидеру. Об этом пишет Financial Times.

По мнению автора, то, что европейские лидеры выдают за прагматизм, на самом деле является «саморазрушающим оппортунизмом». Как следует из материала, лидеры ЕС выбрали стратегию с «лестной риторикой, в которой громогласно восхваляются миротворческие и переговорные способности Трампа», однако это ведет к потере самоуважения.

«Но самое главное, Европа рискует своей политической душой. Она поставила себя в ситуацию, когда лидеры не могут публично заявить о своих реальных намерениях. Это верный путь к недоверию и яд для демократии, особенно для европейской либеральной демократии. Как избиратели могут одобрять политику, истинная суть которой не может быть публично признана (например, нереальность обещаний, данных Трампу)?», — говорится в тексте.

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель обязался закупить американские энергоносители на сумму $750 млрд. Более того, региональное содружество должно увеличить инвестиции в США до $600 млрд и покупать американское оружие. В свою очередь, Вашингтон пообещал вдвое снизить пошлины на европейские товары — с 30 до 15%.