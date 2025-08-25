Кейт Миддлтон сменила имидж

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась на публике с новым цветом волос. Об этом сообщает издание Daily Mail.

© Газета.Ru

Папарацци подловили королевскую семью, когда она направлялась на воскресную службу в церковь в Балморале. В одном из автомобилей сидели Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. На новых снимках было заметно, что принцесса Уэльская покрасила волосы на несколько тонов светлее.

В другой машине были замечены король Карл III и королева Камилла.

До этого издание Radar Online со ссылкой на инсайдера рассказало, что Кейт Миддлтон начала резко терять вес.

«Кейт болезненно худая, и люди обеспокоены тем, что это признак того, что она с трудом восстанавливается после лечения рака или, что еще хуже, у нее случился рецидив. Она многое пережила и хочет быть рядом с королевской семьей и вносить свой вклад, но, очевидно, что она нездорова. Ходят слухи, что у Кейт довольно тяжелый период: у нее нет аппетита, и из-за этого она стремительно теряет вес. Она истощена, ее мышцы исчезают», — заявил собеседник таблоида.

22 марта 2024 года жена принца Уильяма сообщила, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Кейт Миддлтон рассказала, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости. 9 сентября принцесса заявила, что завершила курс лечения. Она назвала последние девять месяцев невероятно тяжелым временем.

