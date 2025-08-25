Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) потребовали ограничить полномочия грузинской делегации, угрожая исключением из Совета Европы, если Грузия не откажется от авторитарного курса. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе отверг эти заявления, подчеркнув, что Грузия уже приостановила участие в ПАСЕ. РИА Новости узнало подробности конфликта сторон.

Напомним, что ПАСЕ — консультативный орган, состоящий из представителей парламентов всех государств-членов Совета Европы. В материале говорится, что исключение из СЕ приведет к выходу из юрисдикции Европейского суда по правам человека

(ЕСПЧ).

Партия «Солидарность во имя мира» собрала 150 тысяч подписей за восстановление отношений с Россией, считая, что прямой диалог с Москвой необходим. Кобахидзе заявил, что интеграция в ЕС остается приоритетом, но отношения с Брюсселем осложнились из-за отказа Тбилиси вступать в военную конфронтацию с Россией.

Политолог Нино Скворцова считает, что исключение Грузии из СЕ — это попытка ЕС надавить на Тбилиси, но оно не повлияет на политику правительства. Главный научный сотрудник сектора Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Александр Крылов полагает, что возобновление российско-грузинских отношений маловероятно из-за позиции «Грузинской мечты». Как отмечается, Грузия ищет альтернативы в отношениях с Ираном, Китаем, Индией, Турцией и другими странами.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Брюссель не должен ставить перед Тбилиси условие эскалации отношений с Россией ради продвижения по пути евроинтеграции.