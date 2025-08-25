Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что за рубежом работает сеть террористических групп Службы безопасности Украины (СБУ), а руководит этой сетью генерал-майор Александр Поклад. Об этом Дмитрук рассказал порталу NEWS.ru.

По словам Дмитрука, группы, которыми руководит Поклад, занимаются организацией диверсий и политических убийств, запугиванием противников Владимира Зеленского и «чистым криминалом» - контрабандой, вымогательством, похищениями людей и торговлей оружием.

Депутат назвал Поклада человеком с «очень одиозной репутацией». Дмитрук заявил, что в прошлом Поклад был осужден за вымогательство, но после Евромайдана начал работать в СБУ.

«Получил кличку Душитель - любит лично пытать арестованных. Именно он организует работу «эскадронов смерти» СБУ в Европе», - заявил депутат.

Дмитрук утверждает, что члены этих групп убивают и похищают украинцев, которые бежали из страны из-за конфликтов с властями. Депутат заявил, что его тоже пытались убить «люди Поклада». Также Дмитрук назвал членов этих групп причастными к подрыву «Северных потоков».

В МВД ДНР ранее заявляли о причастности Поклада к организации преступлений в регионе. В ведомстве сообщали, что преступления курировали несколько сотрудников департамента контрразведки СБУ, включая Поклада.