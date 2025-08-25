Вице-канцлер ФРГ прибыл с необъявленным визитом в Киев

Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль прибыл с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщило агентство DPA.

© Christophe Gateau/dpa/TACC

"В тесной координации с канцлером я намерен обсудить, как Германия может поддержать наилучшим образом Украину при возможном мирном процессе", - заявил он журналистам по прибытии в Киев.

По его словам, необходимы "надежные гарантии безопасности для обеспечения долгосрочного мира".

"Мы тесно согласовываем наши действия на международном уровне. Германия оправдает возложенную на нее ответственность", - утверждал вице-канцлер.

Клингбайль проведет в Киеве переговоры с представителями украинского правительства и Верховной рады, а также гражданского общества.