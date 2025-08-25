Свириденко обсудила с Келлогом гарантии безопасности Украине

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила со спецпредставителем США Китом Келлогом гарантии безопасности для республики, а также усиление промышленности.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Сегодня со спецпредставителем президента США Китом Келлогом говорили о гарантиях безопасности для Украины. Они должны быть реальными - на основе Устава ООН и с уважением к нашему суверенитету. Это не только о военном компоненте, но и о политической устойчивости и экономической способности», — написала Свириденко.

По ее словам, что сильная украинская армия и экономика являются настоящей гарантией безопасности республики. Она отметила, что необходимо сохранить потенциал ВСУ и развивать украинскую промышленность.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский наградил спецпредставителя президента США Кита Келлога Орденом князя Ярослава Мудрого I степени. Отмечается, что Келлог получил награду за особый вклад межгосударственное сотрудничество, укрепление суверенитета страны, популяризацию Украины за границей.