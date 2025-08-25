Пока вы спали: попытки ВСУ запугать мирных жителей и судьба пропавшей группы на Итурупе

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

ВСУ выжигают леса в Херсонской области, чтобы запугать мирных жителей

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что вооружённые силы Украины используют беспилотники для сброса зажигательных боеприпасов на леса и сельскохозяйственные угодья региона. Об этом сообщает ТАСС.

Цель таких действий — нанести вред мирным жителям и запугать их, а также уничтожить укрытия, представляющие опасность для украинских сил.

В результате этих атак пострадали более 180 тысяч гектаров лесов, восстановленных после Великой Отечественной войны для экологического восстановления региона.

Россиянам назвали основные признаки фишинговых ссылок

МВД России назвал основные признаки фишинговых ссылок, которые помогут гражданам распознать мошеннические ресурсы и избежать обмана. Об этом сообщает ТАСС.

Среди признаков — ссылки, содержащие цифры или символ "@", а также те, что начинаются с "www" без точки или имеют неправильное использование протокола "http" или "https" без "://".

Также стоит остерегаться некликабельных ссылок с подменёнными символами и заменёнными буквами, которые могут выглядеть как обычные адреса, но ведут на мошеннические сайты.

Пропавших на Итурупе туристов нашли живыми

Группа из десяти туристов, пропавших на острове Итуруп в районе вулкана Баранского, была найдена живой и уже отправлена вертолетом МЧС в Курильск. Об этом сообщает ТАСС.

Спасатели обнаружили их в условиях густого тумана, и сейчас все участники группы находятся на борту вертолета, который направляется к месту медицинского осмотра.

По предварительным данным, никто из туристов не нуждается в медицинской помощи.

В отношении Земфиры закрыли исполнительное производство после погашения долгов

Исполнительное производство в отношении российской певицы Земфиры, внесённой в реестр иноагентов, было закрыто после полного погашения задолженности по коммунальным платежам. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее исполнительные органы выявили, что артистка не оплатила более 700 тысяч рублей налоговых долгов, однако после внесения платежа дело было закрыто.

В мае 2025 года приставы получили подтверждение оплаты задолженности, что послужило основанием для прекращения исполнительных мер.

В России пока не планируют ужесточать правила перевозки пауэрбанков в самолетах

В России на данный момент не планируют ужесточать правила перевозки пауэрбанков в самолетах, однако этот вопрос остается в стадии рассмотрения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра транспорта Владимира Потешкина.

Он отметил, что безопасность на борту остается приоритетом, и ведомство продолжает работать над вопросом, учитывая рекомендации ИКАО и текущие нормативы.

В случае необходимости регуляторные изменения могут быть внесены по обращениям, подчеркнул представитель Минтранса.