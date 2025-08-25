Глава РФПИ Дмитриев назвал причину кризиса в Германии
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что кризис системы соцобеспечения ФРГ стал результатом многих лет неправильных решений и политики.
По его словам, «кризис», о котором говорит канцлер страны Фридрих Мерц «не упал с неба».
«Это итог многих лет неверных решений и плохой политики. И эти неправильные политические решения продолжаются», — прокомментировал Дмитриев пост главы ФРГ в соцсети Х.
Ранее Мерц предупредил немцев о том, что власти ФРГ больше не могут позволить себе финансировать существующую систему всеобщего благосостояния.
Глава Allianz Оливер Бете между тем подчёркивал, что из-за слабости системы соцобеспечения Германия может вернуться к статусу «больного человека Европы».