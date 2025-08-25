Россия и Китай нанесли неожиданной удар по экономике США благодаря рынку сои. Об этом стало известно китайскому изданию Baijiahao.

Утверждается, что Пекин долгое время был основным покупателем американской сои, однако некоторое время назад китайские фирмы резко сократили объем закупок. В то же время РФ значительно увеличила производство сои на Дальнем Востоке, а объем ее экспорта удвоился.

«В США скоро наступит сезон сбора сои, но сейчас этому совсем никто не рад, потому что на складах до сих пор лежит нераспроданный прошлогодний урожай. Санкции дали обратный эффект, реальность ударила [президента США Дональда] Трампа по лицу», — указано в сообщении.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил отсутствие новых американских пошлин против Китая за его связи с Россией. По его словам, действующие тарифы уже достаточно высоки.