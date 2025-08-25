К ШОС могут присоединиться новые государства

В ряды Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) могут войти новые страны. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй. Дипломат отметил, что в настоящее время всё больше государств выражают заинтересованность во вступлении в ШОС или укреплении сотрудничества с ней.

Это в полной мере подтверждает глубокое восприятие концепции организации и уверенность в ее развитии. Посол подчеркнул, что хотя расширение ШОС и усиливает общую мощь и региональное влияние организации, оно никогда не было ее целенаправленной задачей, а явилось естественным результатом развития. По словам Чжан Ханьхуэя, двери организации всегда открыты для новых членов, поэтому в будущем состав организации обязательно расширится.

22 августа сообщалось, что свыше 20 руководителей иностранных государств, а также представители 10 международных организаций примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине в Китае.