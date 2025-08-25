Посол Ирана в РФ: операция Израиля по захвату Газы станет большим преступлением

Посол Джалали: операция Израиля по захвату Газы станет большим преступлением
Посол Ирана в России Казем Джалали выразил мнение в интервью ТАСС, что планируемая Израилем операция по захвату города Газа станет большим преступлением со значительными последствиями для Ближнего Востока.
«То, что сионистский режим блокирует людей в секторе Газа и мучит их с помощью голода, убивает и ранит многих из них, а затем говорит, что хочет захватить весь регион, невозможно назвать никак иначе, кроме как преступлением против человечности», — подчеркнул дипломат.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прибыл в сектор Газа, чтобы утвердить план по захвату города Газа и разгрому ХАМАС.
Позже в совместном сообщении агентств и гуманитарной организации системы ООН говорилось, что в секторе Газа впервые объявлено состояние катастрофического голода.