Уезжающие из подконтрольной Украине Херсонщины сталкиваются с коррупцией

Жители подконтрольной Киеву части Херсонской области, уезжая по объявленной украинскими властями эвакуации, сталкиваются с коррупцией и бюрократией. Об этом ТАСС сообщил представитель пророссийского подполья.

"Для людей Херсонской области по заявлению украинских властей организована эвакуация, но по факту дела обстоят следующим образом. Людям обещают помощь с переездом и социальную поддержку, а по факту жители сталкиваются с коррупцией и бесконечной бюрократией и им приходится возвращаться обратно, подвергаю свою жизнь в таких условиях опасности", - сказал подпольщик.

Он отметил, что с этим пытаются бороться местные активисты, но все тщетно. По словам представителя подполья, украинская власть в Херсоне давно покинула город, городская администрация не работает на месте, а чиновники показывают активность с помощью социальных сетей и личных блогов.

При этом никто не решает коммунальные и социальные проблемы, добавил он. 6 августа в пророссийской подпольной организации "Русский Херсон" сообщили, что украинские власти для организации обороны эвакуируют гражданское население с правого берега Днепра в Херсонской области.

По информации подпольщиков, эвакуация правобережья проводится в военных целях, поскольку довольно сложно организовать оборону в населенном пункте, где половину домов занимают гражданские. При такой эвакуации людей фактически выгоняют на улицу, потому что оформлением документов некому заниматься.