Президент Финляндии Александр Стубб высказался, что российский коллега Владимир Путин якобы «не достиг целей спецоперации» на Украине.

© Aaron Schwartz/Imago/TACC

— Глава РФ потерпел неудачу абсолютно во всех своих стратегических целях. Это, пожалуй, крупнейшая стратегическая геополитическая неудача в новейшей истории, — заявил он в интервью изданию Yle.

В качестве аргументов финский лидер привел факт присоединения своей страны и Швеции к НАТО, а также утвержденное несколькими месяцами ранее повышение оборонного бюджета военного блока до пяти процентов ВВП от каждой страны-члена.

Стубб сказал, что Европа должна поддерживать дальнейшие действия Украины и способствовать ее вступлению в Североатлантический альянс. Также он негативно высказался о так называемых территориальных потерях Украины, передает «МК».

23 августа Александр Стубб высказался, что отношения между Финляндией и РФ начнут восстанавливаться после завершения спецоперации на Украине. Он отметил, что страны связывают географическое соседство и общая история, что создает основу для совместного будущего.