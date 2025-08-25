Президент Украины Владимир Зеленский виноват в возможном уничтожении украинцев, поскольку он противится окончанию боевых действий. Об этом в своем Telegram-канале заявил обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По его словам, украинская пропаганда не сможет ответить на вопрос, ради чего Киев продолжает конфликт. Депутат отметил, что скорейшее прекращение огня жизненно важно для Украины, однако Зеленский «цепляется за любые шансы войну продолжить».

«Человеческий капитал безвозвратно утерян ради удовлетворения амбиций сумасшедшего клоуна. Для него это продолжение безответственности, власти и обогащения. Для его европейских спонсоров — оружейные контракты и сдерживание России. Для украинцев — уничтожение и смерть», — заключил Дубинский.

Ранее депутат Рады Артем Дмитрук обратил внимание, что Зеленский в Софийском соборе помолился за мир, но при этом он продолжает отправлять граждан на мясорубку.