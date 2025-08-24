Пашинян заявил о заинтересованности Армении в развитии отношений с Украиной

Ереван заинтересован в развитии взаимовыгодных отношений с Киевом. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в поздравительном послании президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с украинским государственным праздником — Днем независимости, сообщает пресс-служба армянского правительства.

По его словам, в основе отношений между двумя странами «лежат многовековая дружба и взаимное уважение» их народов.

Также глава армянского кабмина выразил надежду, что на Украине вскоре воцарится мир.

«И в условиях стабильности нам удастся благодаря совместным шагам придать новый импульс дальнейшему развитию межгосударственных отношений между Арменией и Украиной, основанных на взаимном уважении, во благо наших народов», — отметил он.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Зеленского с Днем независимости Украины. Он подчеркнул, что отношения двух государств «основываются на глубокой симпатии наших народов друг к другу, исторически сложившихся традициях дружбы и взаимного уважения между ними».