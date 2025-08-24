Лукашенко сделал зявление о своем здоровье

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что состояние его здоровья - хорошее, несмотря на различные инсинуации.

"Наши беглые (выехавшая за рубеж белорусская оппозиция - прим. ТАСС) иногда пописывают, [мол], Лукашенко умирает. Он больной, он умирает. Вижу, мне доложили об этом, некоторые спецслужбы, в том числе дружественных [стран], прощупывают - а как здоровье президента [Белоруссии]", - сказал лидер республики в эфире телеканала "Первый информационный".

По словам Лукашенко, недавно он прошел полное медобследование.