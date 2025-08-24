Сийярто обвинил Зеленского в угрозе Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил президента Украины Владимира Зеленского в угрозах для Венгрии. Об этом глава МИД написал в своей социальной сети.

«Мы решительно отвергаем запугивание со стороны президента Украины», — написал Сийярто.

Кроме того, он подчеркнул, что Венгрия считает суверенитет и территориальную целостность ключевыми ценностями международных отношений, поэтому страна проявляет уважение ко всем государствам по этому принципу и ожидает аналогичного отношения к себе.

Также в своем заявлении Сийярто отметил, что в последние дни со стороны Украины были зафиксированы серьезные атаки на энергетические системы Венгрии. По его словам, такие действия расцениваются Будапештом как посягательство на государственный суверенитет. Венгерский министр также добавил, что его страна не причастна к текущему военному конфликту и не видит оправданий для подобных нападок.