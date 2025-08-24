Появились секретные документы с идеей США включить Россию в НАТО

В 1994 году президент США Билл Клинтон был серьезно настроен на принятие РФ в НАТО и обсуждал этот вопрос с российским коллегой Борисом Ельциным. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на впервые опубликованные документы.

Согласно материалу, журнал проанализировал конфиденциальные документы 1994 года: письма канцлера Гельмута Коля американскому лидеру, доклады немецких дипломатов в Москве и Вашингтоне и служебные бумаги главы МИД ФРГ Клауса Кинкеля. Против идеи о членстве России в НАТО выступали страны Европы, особенно Германия.

Как отмечается в статье, в этом вопросе немецкое правительство «было гибким, как бетон». Кроме того, тогдашний министр обороны Германии Фолькер Рюэ полагал, что присоединение России к альянсу станет свидетельством его конца.

На этой неделе американский конгрессмен Мэтт Гетц высказал мнение, что президенту США Дональду Трампу следует предложить России членство в НАТО для урегулирования конфликта на Украине. Он полагает, что подобный вариант американский лидер может использовать в качестве рычага давления на президента РФ Владимира Путина. В Госдуме сочли предложение конгрессмена абсурдным и выступили за расформирование альянса.

Ранее в НАТО назвали две страны, возражающие против членства Украины.