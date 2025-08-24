Вэнс назвал два главных вопроса для урегулирования украинского конфликта

США считают территории и гарантии безопасности для Киева двумя ключевыми вопросами для урегулирования украинского конфликта. Об этом в интервью NBC заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По словам Вэнса, США рассчитывают, что мир можно установить в течение полугода. Американские войска не будут размещены на Украине, однако США намерены активно участвовать в обеспечении гарантий безопасности.

При этом вице-президент признал, что Россия будет вовлечена в установление гарантий безопасности для Украины.

Вэнс заявил о значительных уступках России в урегулировании на Украине

«Мы не говорим о гарантиях безопасности до тех пор, пока война не подойдет к концу. И, конечно же, россияне будут участвовать в разговоре о завершении этой войны. Так что, конечно, они будут в этом заинтересованы», — сказал Вэнс.

Вэнс также считает, что Киев должен самостоятельно решить территориальный вопрос.

Вице-президент добавил, что Россия не вводит президента Трампа в заблуждение и стремится к урегулированию конфликта.