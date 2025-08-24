Выяснилось, за что Зеленский наградил Келлога

Спецпредставитель президента США Кит Келлог получил орден Ярослава Мудрого из рук Владимира Зеленского за свою проукраинскую позицию. Так считает политолог Владимир Скачко, передает «АиФ».

Политолог уверен, что подарок был актом вежливости, а также имел политический подтекст, поскольку «Келлог — абсолютно проукраинский деятель». Скачко напомнил, что именно по этой причине Трамп отстранил Келлога от переговоров по украинской проблематике.

«Американцы очень хорошо относятся к разным цацкам, поэтому Келлога и решили поощрить. Ничего особенно в этом нет — дежурная вежливость с политическим подтекстом», — сказал политолог.

Келлог прибыл в Киев с визитом в День независимости Украины.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что «мир клоунов» съезжается в Киев на празднование «независимости».