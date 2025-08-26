Китай выразил протест Японии

Китайские власти сделали Японии серьезное представление из-за призывов Токио бойкотировать парад в столице КНР по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.

"Китай принял к сведению поступившую информацию и выразил Японии серьезный протест, потребовав разъяснений", - подчеркнул он на брифинге, комментируя сообщения СМИ о призывах Токио к руководству стран Европы и Азии не участвовать в параде, который пройдет в Пекине 3 сентября.

Как уточнил китайский дипломат, это масштабное мероприятие призвано сохранить историческую память, отдать дань уважения погибшим в войне, напомнить общественности о ценности мира и необходимости усилий ради лучшего будущего.

"Любая страна, честно воспринимающая историю, искренне извлекающая уроки из прошлого и проявляющая приверженность мирному развитию, не будет испытывать сомнений или высказывать возражений по этому поводу, - добавил Го Цзякунь. - Правильное понимание и надлежащее отношение к истории - необходимая предпосылка для послевоенной интеграции Японии в международное сообщество. Это политическая основа для выстраивания отношений Токио с соседними странами, барометр, позволяющий проверить, способна ли японская сторона выполнить свои обязательства, касающиеся мирного развития".

По словам официального представителя, Япония должна занять "честную позицию", " полностью порвать с милитаризмом", твердо следовать по пути мирного развития, "искренне уважать чувства народа Китая и других пострадавших [от японской агрессии] стран".

Как уточнил Го Цзякунь, тем самым Токио " сможет завоевать доверие своих азиатских соседей и международного сообщества".

Ранее агентство Kyodo со ссылкой на источники сообщило, что японское правительство по дипломатическим каналам призвало руководство европейских и азиатских стран не принимать участия в предстоящих торжествах в Пекине. Как отмечается, тем самым Токио стремится "помешать распространению в мировом сообществе понимания истории, склоняющегося в сторону Китая".

3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, на котором будут присутствовать президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, лидеры целого ряда других стран. Церемония продлится 70 минут, на ней Народно-освободительная армия Китая представит традиционные виды войск и новые рода вооруженных сил - 45 расчетов, передовые ракетные технологии, танки, авиацию и беспилотные системы национального производства. Китайские власти проводят подобные мероприятия на центральной площади Тяньаньмэнь с 1949 года, когда была образована народная республика. Последний раз такое событие, в котором участвовали порядка 15 тыс. человек, состоялось 1 октября 2019 года в честь 70-й годовщины образования народной республики.