Владимир Зеленский выступил с дерзким заявлением, что Украине не требуется одобрение США для нанесения ударов собственным дальнобойным оружием по территории России. Это заявление прозвучало на фоне публикации The Wall Street Journal о том, что Пентагон на протяжении нескольких месяцев тайно блокирует использование ВСУ американских ракет для атак вглубь РФ.

Отвечая на вопрос о блокировке со стороны США на пресс-конференции в Киеве, Зеленский подчеркнул независимость в принятии таких решений.

«Мы используем наше дальнобойное оружие отечественного производства. Мы в последнее время не обсуждаем с Соединенными Штатами такие моменты. Когда-то это было Сегодня мы даже об этом не вспоминаем», — заявил украинский президент.

Это заявление вступает в прямое противоречие с данными WSJ. По информации газеты, специально разработанный механизм одобрения не позволяет Украине уже несколько месяцев бить американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow (поскольку они используют разведданные США) по целям в России. Как минимум один раз Киев пытался получить такое разрешение, но получил отказ. Причиной вето, по данным издания, было стремление США склонить Кремль к мирным переговорам.

Интригу ситуации добавляет тот факт, что, по данным WSJ, на прошлой неделе США все же одобрили поставку Украине 3350 новейших ракет ERAM с дальностью до 450 км. Однако этих ракет пока очень мало, поставки будут идти много месяцев и для их применения также требуется одобрение Пентагона.