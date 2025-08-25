Президент Финляндии назвал главного гаранта безопасности Украины

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что главный гарант безопасности для Украины — это сама Украина. Его слова приводит телеканал Fox News.

В интервью он раскрыл детали встречи европейских лидеров и Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме. Стубб указал, что одним из ключевых результатов мероприятия стало начало проработки деталей для гарантий безопасности Киеву.

«И отправная точка очень проста. Гарантом безопасности номер один для Украины является сама Украина. Она имеет одну из самых современных и крупных армий в мире», – сказал он.

До этого глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что круг гарантов безопасности Украины необходимо расширить, и эти гарантии должны быть «очень близки к тому, что означает членство» страны в НАТО. По словам министра, перечень стран, которые предоставят гарантии безопасности украинскому государству, нужно расширить за пределы Европы, прежде всего за счет Соединенных Штатов.